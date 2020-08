Konut satışlarında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

Temmuzda, konut satışlarında 229 bin 357 adetle tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Kamu bankalarının düşük maliyetli destekleri ise bugüne kadar görülen en yüksek ipotekli satış rakamını getirdi.Ekonominin önemli sac ayaklarından birisi olan ve tek başına yüzlerce alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe, kamu bankalarının haziran ayı başındaki düşük maliyetli desteklerinin etkisi her geçen gün verilere yansıyor.Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları temmuzda konut satışlarında rekorların görülmesini sağladı.Konut satışları geçen ay yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 ile tarihin en yüksek aylık rakamına ulaştı. Söz konusu rakam daha önce en yüksek 2019 Aralık'ta 202 bin 79 olarak görülmüştü.Geçen ay ipotekli konut satışlarında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ipotekli konut satışlarında yüzde 900,6'lık artışla 130 bin 721'e ulaşıldı. Bu rakamın en yüksek görüldüğü ay 2020 Haziran'da 102 bin adetti.İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, düşük faiz avantajının, hem aylık bazda konut satışında hem de konut kredisi kullanımında rekor seviyede satış olmasını sağladığını söyledi.Düşük faizli satışların yaşandığı haziran ve temmuzda yaklaşık 438 bin adet konut satıldığını dile getiren Durbakayım, "Önceki yıllara bakıldığında, bir yılda gerçekleşen satışların üçte birinin son iki ayda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bize konut satın alımlarında faiz yükünün çok önemli bir kriter olduğunu gösteriyor." dedi.Durbakayım, düşük faiz ve uzun vadeli konut alımına gösterilen yoğun ilginin, vatandaşların çok büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin en bariz örneği olduğunu bildirdi.İkinci el konut satışındaki artışa değinen Durbakayım, kamu bankalarının ağustosta düşük kredi kampanyasını sona erdirmesinin alıcıyı birinci el konuta yönlendirebileceğini anlattı.Sıfır konut satışının ekonomide çarkaların dönmesi ve istihdam sağlanması konusundaki öneminden bahseden Durbakayım, "Ağustos itibarıyla düşük faiz ve Emlak Konut kampanyalarının sona ermesi nedeniyle rekor seviyedeki satışların sona ereceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da, "Haziranda yaşanan rekor konut satışının temmuzda da yüksek seviyede gerçekleşmesi, konut alıcıları için düşük faizin ne kadar önemli ve etkili olduğunu gösterdi." dedi.Kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarını sunması sayesinde beklemede olan alıcıların harekete geçtiğini belirten Kalyoncu, doğru bir zamanlamayla zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük moral verildiğini söyledi.Kalyoncu, bu moralin gayrimenkulden beslenen 250 sektöre de halka halka yayıldığını bildirdi.Düşük faiz oranının devam etmesi halinde hem birinci hem de ikinci el konut satışlarında hareketliliğin süreceğini vurgulayan Kalyoncu, "Satışlar bu yaz yüksek seviyede devam ettiği için yıl sonunda 2019 rakamlarını geçebileceğimize inanıyorum. 2020 konut satış rakamlarının geçen yılın yüzde 15-20 üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu ise durağan olan yaz döneminde konut satışlarında yaşanan artışın çok önemli olduğunu söyledi.Yapı izin istatistiklerine değinen Erkurtoğlu, "Yapı izin istatistiklerinin 6 aylık dönemine baktığımızda inşaat sektörünün hızlandığını ve yeni konutların inşa edilmeye başlandığını görüyoruz. Altı ayda bina sayısı yüzde 45,5, yüz ölçümü yüzde 40,8 arttı." dedi.Erkurtoğlu, konut satışlarını yazlıklara yönelik ilginin de artırdığını kaydederek, "Yıl sonunda yeni bir konut satış rekoruna daha imza atacağımızı düşünüyoruz. Ancak her seferinde olduğu gibi tüketiciler balon fiyatlara dikkat etmeli." diye konuştu.Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da haziranda başlayan kampanyaların sektörü fazlasıyla canlandırdığını belirterek, "Performanslarda da 3-4 kat artış yaşandı. Nitekim bir bir açıklanan sektörel veriler ve bugün gelen temmuz rakamları da bunu destekliyor." dedi.Hazır beton endeksinin tarihi zirveyi gördüğünü, konut kredi bakiyesinin tüm zamanların en yükseğine ulaştığını, ortalama konut kredi tutarının 50 bin lira arttığını dile getiren Akbal, kendi satışlarında da çok ciddi artış yakaladıklarını bildirdi.Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise söz konusu rakamların, vatandaşın ev almak istediğini gösterdiğini belirterek, "Faizler yüzde 1'in altına indiğinde verilen tepkiden bu isteği anlıyoruz." ifadesini kullandı.Taş, "Nitekim sadece haziran ve temmuzdaki gelişmeler, vatandaşın düşük konut kredisine ihtiyaç duyduğunun en önemli kanıtı. Faiz oranının bu seviyelerde tutulması, sektörü, dolayısıyla bağlı 200'ün üzerinde alt sektörü hareketlendirecektir." diye konuştu.DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da konut satışlarında birden çok rekor kırıldığını, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısının temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 67 bin 937 olduğunu belirterek, ikinci el konut satışlarının da yüzde 155 yükselişle 161 bin 380'e ulaştığını bildirdi.Yılmaz, "Aslında bunların hepsine daha önce de işaret etmiştik: Gayrimenkul almanın tam zamanı. Bu açıdan bakıldığında gayrimenkul sektöründeki bu ivmenin ağustosta da devam edeceği aşikar." dedi.Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise kampanyaların sektöre sağladığı ivmeyi her geçen gün daha iyi gördüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:"Haziran başında başlatılan yüzde 0,64 konut kredi kampanyası, bekleyen talebi ciddi anlamda harekete geçirdi. Nef olarak, temmuzda 214 milyon lira ciro elde ettik. Bu satışların 87 milyon lirası müşterilerimiz satış ofislerimize gitmelerine gerek kalmadan, yetkili satış danışmanlarımızla görüntülü görüşme yaparak her türlü detaya ulaşabildiği, hatta danışmanlarımızla birebir çalışarak kendilerine özel bir ödeme planı oluşturabildiği Nef Online üzerinden gerçekleşti. Son 2 aydaki satış performansımız sonucu Nef olarak yıl sonu hedefimizi yükseltmeyi planlıyoruz.