Adopen’den 70 ülkeye ihracat

TÜRKİYE'NİN önde gelen PVC Pencere üreticilerinden ADOPEN, yarım asırlık bilgi birikimi ve tecrübesi ile birlikte 1997 yılında Antalya'da kuruldu. Pazarın tümüne hızlı bir şekilde hitap edebilmek için İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Antalya'da kurduğu bölge müdürlükleri ile bayi ve hizmet ağını kısa sürede ülkenin dört bir yanına ulaştırdı. Türkiye'de ve tüm dünyada güvenilir bir marka haline geldi. 2001 yılından itibaren sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacı ile PVC sektörünün öncü ve en eski firmalarından birisi olan Plaspen'i de bünyesine alarak faaliyetlerini ADOPEN Plastik Sanayi A.Ş. adı altında İstanbul'da sürdürüyor.ADOPEN, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük sanayi tesislerinden biri olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerine ise 2003 yılı itibarıyla taşındı. 550 Bin metrekare alana yayılmakta olan en son teknolojiye sahip ADOPEN tesislerinde 7 gün 24 saat, vardiyalar halinde üretim yapılıyor. Üretim, Türkiye başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanına, 70'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Adopen, her yıl açıklanan İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) En Büyük 500 Sanayi Firması sıralamasına ise 2019'da 318. olarak girmeyi başardı.