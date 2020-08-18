İkinci el cepte garanti dönemi

İkinci el otomobil satışının ardından ikinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında da yeni dönem başlıyor. İkinci elde en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni düzenlemeyle ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini açıkladı. Pekcan "Tüketiciler ikinci el teknolojik ürünlerini satarken veya alırken güvenli hareket edebilecek, garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek. Hazırladığımız yönetmelik taslağıyla 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısı oluşturulacak. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebilecek. Sertifikalı bir şekilde tekrar satışa sunulabilecek" dedi. ANKARA