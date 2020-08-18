Temmuzda vergi geliri % 30 arttı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 azalarak 86.5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 39.1 artarak 116.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, yüzde 30 artarak 76 milyar lira ile son 5 ayın en yüksek aylık rakamına ulaştı. Ekonomideki toparlanmanın etkisiyle haziranda 1.3 milyar TL olan dahilde alınan KDV, temmuzda 7.2 milyar liraya çıktı. Temmuzda bütçe açığı 29 milyar 696 milyon lira olurken, faiz dışı denge 21.2 milyar TL açık verdi.