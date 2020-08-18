Ve başladı... Yol ve kaldırımları artık işgal edemeyecekler!

Yol ve kaldırım üstüne satılık ya da kiralık araç koyulmayacak. Yeni düzenleme ile vatandaşın da tepkisini çeken ve yayaların kaldırımı kullanmalarını da zorlaştıran satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali de sona ermiş olacak. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacak olan kararı bazı vatandaşlar kararı yerinde bulurken, oto galeri işleten firma sahipleri ise karardan dert yandı. Bayrampaşa'da bir oto galeri işleten Mertcan Aydın, "Araba koyma olayı sadece galericiler için geçerli değil. Burada herkes kendi binasının önüne arabasını çekiyor. Şimdi siz geldiniz burada uygulama yapıldı. Yarın yine aynı olacak burası. Ben sonuç olarak gelip uyardıkları için koyamayacağım. Ama mecbur ben burada ekmek yediğim için 1 hafta koymayacağım, 10 gün koymayacağım sonra 11'inci gün mecbur koyacağım ben buradan ekmek yiyorum sonuçta."