Türk denizlerine yerli sistem! Gerçek zamanlı izlenecek...

Durmuş Ünüvar, protokole ilişkin, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ile başlayan iş birliği ve çözüm ortaklığının Ortak Deniz Resmi Protokolü ile devam ettiğini söyledi.

İki güzide kurumun karşılıklı çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Ünüvar, "Bugüne kadar gelinen süreçte HAVELSAN'a teşekkürlerimi iletiyorum. Kullandığımız tüm sistemlerin yerli ve milli yazılım ve sistemlerle donatılmasında önemli hizmetler veriyoruz. Bu anlayışımız bundan sonra da bu şekilde devam edecek. İnşallah bundan sonra çok daha güzel projelere imza atacağız. Uluslararası alanda da denizcilik sektöründe neler yapabileceğimizi kurguluyoruz." dedi.