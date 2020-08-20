Ticaret Bakanlığı’nın ilk “kriminal laboratuvarı” hizmete hazır

Ticaret Bakanlığı'nın gümrük ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern kriminal laboratuvarı faaliyete başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, laboratuvarda ilk etapta yakalanan uyuşturucu madde ve uyuşturucu olduğundan şüphelenilen maddelerin tespiti ve tahlilinin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Pekcan, "Dünya örnekleri ile rekabet edebilir düzeydeki son teknoloji cihaz ve ekipmanları ile donatılan laboratuvarımız suç ve suç delillerinin incelenmesinde ve çözümlenmesinde önemli rol oynayacak" dedi.Yasa dışı bu girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için gerekli tüm imkânları sağladıklarını belirten Pekcan, "Bir yandan suçu önlemeye yönelik teknolojik yatırımlarımıza devam ederken, diğer yandan da suça konu eşya ve delillerin tespiti ve analizi noktasında kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz. Bu kapsamda, bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern kriminal laboratuvarımız faaliyete başladı" dedi. Pekcan, daha sonra parmak izi ve diğer izler, balistik, patlayıcı maddeler, moleküler genetik incelemeler gibi bölümlerin de hizmete gireceği bilgisini verdi. ANKARAKAPALI alanlarda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 nedeniyle daha önce erteledikleri fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başladığını hatırlattı. Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapalı alanlarda gerçekleşecek fuarlarda gerekli tüm önlemlerin alınacağını ve kamu sağlığının korunmasına öncelik verileceğini ifade etti. ANKARA