65 milyar dolar kaç TL? Karadeniz'de bulunan doğal gazın piyasa fiyatı ne kadar?

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin ardından, birçok vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Özellikle ülkelerin doğal gaz rezervleri ve bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın kaç TL'ye denk geldiği merak konusu oldu. Yapılan değerlendirmelerde, Batı Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 65 milyar dolar değerinde olduğu belirlendi. Peki, 65 milyar dolar kaç TL'ye denk geliyor? İşte, yanıtı...

65 MİLAYRA DOLAR KAÇ TL'DİR?

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin piyasa fiyatı 65 milyar dolar yani 476.729.500.000,00 TL.