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65 milyar dolar kaç TL? 'de bulunan doğal gazın piyasa fiyatı ne kadar?

Batı 'de devam eden sondaj çalışmalarından gelen müjdeli haberi, Başkan Erdoğan bugün duyurmuştu. Karadeniz'de rezervi bulunmasının ardından, birçok vatandaş bu rezervin değerini araştırmaya başlamıştı. Özellikle, Başkan Erdoğan'ın 320 milyar metreküp olarak açıkaldığı rezerv miktarı sonrası "320 milyar metreküp ne kadar, kaç TL'ye karşılık gelmektedir" sorusunun yanıtını merak etti. Karadeniz'de 'nin keşfettiği doğal gazın değeri 65 milyar dolar olarak açıklandı Peki, 65 milyar dolar kaç TL yapıyor?

Giriş Tarihi: 21.8.2020 21:41 ABONE OL
65 milyar dolar kaç TL? Karadeniz'de bulunan doğal gazın piyasa fiyatı ne kadar?

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin ardından, birçok vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Özellikle ülkelerin doğal gaz rezervleri ve bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın kaç TL'ye denk geldiği merak konusu oldu. Yapılan değerlendirmelerde, Batı Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 65 milyar dolar değerinde olduğu belirlendi. Peki, 65 milyar dolar kaç TL'ye denk geliyor? İşte, yanıtı...

65 MİLAYRA DOLAR KAÇ TL'DİR?

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin piyasa fiyatı 65 milyar dolar yani 476.729.500.000,00 TL.

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65 milyar dolar kaç TL? Karadeniz'de bulunan doğal gazın piyasa fiyatı ne kadar?
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