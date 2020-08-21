Balonlar havalanıyor

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle uzun süredir zor bir dönemden geçen Kapadokya'da normalleşme hızlandı. Bölgenin simgesi haline gelen, ancak pandemi nedeniyle uçuşuna ara verilen sıcak hava balonlarına dün müjdeli haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan balon turlarının, yarın yeniden başlatılacağını bildirdi.

Kapadokya'da 27 balon firması bulunuyor. Bu firmaların toplam 156 balonu var. Ancak yeni tedbirler çerçevesinde, ilk etapta her firmanın birer balonuna uçuş izni verilecek. Yani toplam 27 balon uçabilecek. Hijyen, maske ve mesafe kurallarının uygulanacağı balonlara daha sınırlı yolcu alınacak. Örneğin 20 kişilik bir sepeti olan balona maksimum 16 yolcu binebilecek. Yolcuların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak. Balon sepetleri uçuş sonrası dezenfekte edilecek. Yolculara dezenfektan sunulacak.



% 10 KATKISI OLUR

Balonun Kapadokya'nın simgesi haline geldiğini belirten turizmciler, kararı çok olumlu bir gelişme olarak yorumladı. Bölgede temmuzda otellerin yüzde 20'sinin, ağustosta ise yüzde 55'inin açıldığını anlatan turizmciler, açık otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 20'lerde olduğunu aktardı. Kapadokya'da hem otel hem de balon yatırımı olan Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, bölgenin hali hazırda yerli turist ağırladığını belirterek, "Bizi arayıp balonla uçuşun olup olmadığını soranlar oluyordu. Balon yasak dediğimizde de iptal edenler vardı. Bu karar yerli turistteki talebi harekete geçirebilir" dedi. Hali hazırda bölgedeki açık otellerin doluluk oranlarının yüzde 20-25'lerde olduğu bilgisini paylaşan Körükçü, "Yerli turist için sezon eylülde başlıyor. Şimdi balonlara izin çıkması da gel-gel yapacaktır. Eylülde dolulukların yüzde 10 artarak yüzde 30-35'lere çıkacağını öngörüyorum" diye konuştu.



HIZLI TOPARLARIZ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve HTR Turizmin sahibi Ahmet Küçükyılmaz da, bölgenin en büyük pazarının Uzakdoğu olduğunu belirterek, "Çin, Japonya, Kore bizim en çok misafir ağırladığımız ülkeler. Ancak pandemi nedeniyle buralardan uçuş yok. Şu an münferit olarak Rus, Ukraynalı ve ABD'li turist var ancak bunların da sayısı çok az" dedi. Uzakdoğu'da uçuşların başlamasıyla bölgenin çok hızlı bir şekilde toparlanacağını anlatan Küçükyılmaz, "Çin, Kore, Japonya gibi ülkelerdeki acenteler için en kârlı pazar Türkiye. Bu ülkelerden de bölgemize yoğun talep var ancak şu anda izinler yok. Yeniden uçuş başlarsa hızlı toparlanırız" diye konuştu.



TURİSTİN YÜZDE 60'I BALON İÇİN GELİYOR

Bölgede 10 yıldır sıcak hava balon pilotluğu yapan Tolga Tekgül, kararın pilotlar için müjde niteliğinde olduğunu söyledi. "Martta virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte uçuşlar durdu ve pilotlar o dönemden beri boşta" diyen Tekin, izinlerin ilk etap için sınırlı olduğunu ancak zamanla sayının artacağını öngördüklerini söyledi. Tekin, "Kapadokya'ya gelen turistlerin yüzde 60'ı balon için geliyor. Talep çok yüksek. Tedbirleri aldık. Misafirlerimizi yeniden uçurmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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