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Dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve kaç TL? Canlı ve anlık fiyatları 21 Ağustos

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde kurları corona virüs kaynaklı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Durum böyle olunca yatırımcısından meraklısına herkes ‘Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte, 21 Ağustos döviz fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 11:54 ABONE OL
Dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL? Canlı ve anlık döviz fiyatları 21 Ağustos

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 21 AĞUSTOS DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 21 Ağustos canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,3513

SATIŞ: 7,3631

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,711

SATIŞ: 8,7169

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Dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL? Canlı ve anlık döviz fiyatları 21 Ağustos
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