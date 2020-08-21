E-Ticarette rekor kırıldı

Türkiye'nine-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında yüzde 64 artışla 91 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 91'i yurt içi harcamalardan, yüzde 5'i Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarından oluştu. Toplam e-ticaretin 58 milyar lirası kartı ödemelerle, 30.1 milyar lirası havale/EFT yoluyla ve 3.4 milyar lirası da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ilk 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin geçen yılki toplam e-ticaret hacminin 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini anımsatan Pekcan, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun yeni tip Kovid- 19 salgını döneminde daha net şekilde ortaya çıktığını söyledi. Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine de destek verdiklerini anımsatan Bakan Pekcan, "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" kampanyasına 135 bin KOBİ'nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını söyledi. Pekcan, "3 bin 761 KOBİ'miz ilk defa e-ticaret ile tanışmış oldu ve kampanya kapsamında 1.2 milyar lira KOBİ'lerimize aktarılmış oldu" dedi.Mart sonunda açılan E-ticaret Bilgi Platformu'nu şimdiye kadar 230 bin kişinin kullanmaya başladığını dile getiren Pekcan, ücretsiz olarak verilen e-ticaret eğitimlerinden 24 bin kişinin, e-ticaret danışmanlık hizmetlerinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. Pekcan, "Kullanıcı verilerinden daha çok yüzde 37.5'inin 25-34 yaş arasında, yüzde 22.5'inin 35-44 yaş arasında yüzde 18'inin 18-24 yaş arasında ve yüzde 12.5'İnin de 45-54 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle, hem vatandaşlarımızı hem iş insanlarımızı 'e-ticaret.gov.tr' adresi üzerinden e-ticaretle ilgili bilgi almalarını ve e-ticaret sitelerini sisteme kayıt yaptırmalarını rica ediyorum" dedi.İl bazında toplam e-ticaretin yüzde 60'ının üç ilde gerçekleştirildiğine işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47'si İstanbul, yüzde 8'ini Ankara ve yüzde 5'inin İzmir'de gerçekleştirildiğini söyledi. E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74'ü peşin, yüzde 26'sı taksitli ödeme oldu.