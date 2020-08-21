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E-Ticarette rekor kırıldı

'nin e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında yüzde 64 artışla 91 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 91'i yurt içi harcamalardan, yüzde 5'i Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarından oluştu.

ANKARA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
E-Ticarette rekor kırıldı
Türkiye'nin e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında yüzde 64 artışla 91 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 91'i yurt içi harcamalardan, yüzde 5'i Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarından oluştu. Toplam e-ticaretin 58 milyar lirası kartı ödemelerle, 30.1 milyar lirası havale/EFT yoluyla ve 3.4 milyar lirası da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti.

İŞ DÜNYASINA DESTEK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ilk 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin geçen yılki toplam e-ticaret hacminin 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini anımsatan Pekcan, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun yeni tip Kovid- 19 salgını döneminde daha net şekilde ortaya çıktığını söyledi. Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine de destek verdiklerini anımsatan Bakan Pekcan, "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" kampanyasına 135 bin KOBİ'nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını söyledi. Pekcan, "3 bin 761 KOBİ'miz ilk defa e-ticaret ile tanışmış oldu ve kampanya kapsamında 1.2 milyar lira KOBİ'lerimize aktarılmış oldu" dedi.

230 BİN KİŞİ KULLANIYOR
Mart sonunda açılan E-ticaret Bilgi Platformu'nu şimdiye kadar 230 bin kişinin kullanmaya başladığını dile getiren Pekcan, ücretsiz olarak verilen e-ticaret eğitimlerinden 24 bin kişinin, e-ticaret danışmanlık hizmetlerinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. Pekcan, "Kullanıcı verilerinden daha çok yüzde 37.5'inin 25-34 yaş arasında, yüzde 22.5'inin 35-44 yaş arasında yüzde 18'inin 18-24 yaş arasında ve yüzde 12.5'İnin de 45-54 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle, hem vatandaşlarımızı hem iş insanlarımızı 'e-ticaret.gov.tr' adresi üzerinden e-ticaretle ilgili bilgi almalarını ve e-ticaret sitelerini sisteme kayıt yaptırmalarını rica ediyorum" dedi.

İl bazında toplam e-ticaretin yüzde 60'ının üç ilde gerçekleştirildiğine işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47'si İstanbul, yüzde 8'ini Ankara ve yüzde 5'inin İzmir'de gerçekleştirildiğini söyledi. E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74'ü peşin, yüzde 26'sı taksitli ödeme oldu.

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E-Ticarette rekor kırıldı
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