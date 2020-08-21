Piyasa değeri 2 trilyon doları geçti

ABD'li teknoloji devi Apple, hisse piyasalarında yaşanan ralliyle birlikte ABD'nin 2 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşan ilk şirketi oldu. Apple hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükselişle 470 dolara yaklaşırken, şirketin değeri de ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıktı. 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşan ilk ABD'li şirket olan Apple, bu yıl 31 Temmuz'da dünyanın en değerli halka açık şirketi Saudi Aramco'yu da geçmişti. Diğer teknoloji devleri Microsoft, Alphabet (Google) ve Amazon'un da 1 trilyon dolar sınırını geçmesi uzun sürmedi. Amazon, 1.7 trilyon dolar ile Apple'dan sonraki en değerli ABD şirketi konumunda. Microsoft'un piyasa değeri yaklaşık 1.6 trilyon dolarken Alphabet'te bu rakam 1 trilyon doların biraz üstünde.