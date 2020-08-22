320 milyar metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? Doğalgaz 1 metreküp fiyatı ne kadar, kaç TL?

320 milyar metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Bu sorunun yanıtı, Türkiye'nin Karadeniz'de, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yapmasının ardından araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan tarafından dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulan müjde, geniş yankı uyandırdı. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu açıkladı.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR?

Yaşanan bu tarihi gelişmenin üzerine, '320 milyar metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

1 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI KAÇ TL?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir. Doğalgaz metreküp fiyatı ve 320 milyar metreküp doğalgaz fiyatının ne kadar, kaç TL olduğunu buna göre öğrenebilirsiniz.