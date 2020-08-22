Doğalgaz rezervi, enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaimler, doğal gaz keşfinin ülkemizde doğal gaz bulunmasının ötesinde anlamlar taşıdığını ifade ederek, "Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Bugün öngörülen rezerv büyüklüğünün ekonomik değer yaratacağına işaret eden Zaimler, "Bu keşfi arama ve üretim faaliyetlerindeki uzun vadeli yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak düşündüğümüzde, ülkemizin uluslararası enerji platformunda etkinliğinin artması açısından da büyük önem arz etmektedir." yorumunda bulundu.