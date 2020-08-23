Bursa’da tarihi dönüşüm hareketi

Türkiye'nin heryerinde kentsel dönüşüm çalışmaları tam gaz devam ediyor. Son olarak Bursa'da aralarında tarihi hanların ortaya çıkarılması için hazırlanan Çarşıbaşı Meydan Projesi'nin de bulunduğu üç alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye' programı kapsamında dün Bursa'nın üç ayrı noktasında eşzamanlı gerçekleştirilen yıkım törenine katıldı.

Ulucami çevresinin düzenlenmesi, tarihi yapıların ortaya çıkarılması için hazırlanan Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında Hanlar bölgesindeki binalar, Çelik Palas Oteli'nin arkasında yer alan, atıl vaziyette risk oluşturan 40 dönüm alandaki otel binası ile kapalı spor salonu eşzamanlı olarak yıkıldı.



100 YILA DAMGA VURACAK

Bakan Murat Kurum, şehirde Türkiye'nin en büyük dönüşüm projelerinden birini başlatacaklarını açıkladı. Yıkım töreninde konuşan Kurum, Bursa'nın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci başlattıklarını belirterek, "Üç ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden, Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor Kompleksi'nden Sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize başlıyoruz" dedi. Bakan Kurum, Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma, Afyonkarahisar İmaret Camisi çevresinden; Kayseri Kaleiçi, Yozgat Çapanoğlu ve Kastamonu Nasrullah Cami çevresine; Niğde Kale etrafından Muş, Kütahya ve Sinop'a kadar, 23 ilde tarihi şehir merkezlerinin yeniden ihya edildiğini aktardı.







50 MİLYON TL'LİK KAYNAK

Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bursa'mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan; 430 bin metrekarelik Hanlar Bölgesi'nin bir bölümü UNESCO dünya tarihi miras listesinde. Hanlar Bölgesi; Tophane'den başlayarak; Ulu Cami'yi, Kozahan'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarsına kadar; 252 tarihi yapının yer aldığı bir bölge. İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, bu Hanlar Bölgesi'nden başlatıyoruz. İlk etapta proje için büyükşehir belediyemize 50 milyon lira tahsis ettik. 12.400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı'nda yer alan miadını doldurmuş 40 binayı, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz. Ardından Pirinç Han, Bakırcılar Çarşısı, Kapan Han, Eski İpek Hanı'nı ihya edeceğiz. Ulu camiinin çevresini daha da güzelleştirecek, 12.400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'mıza kazandıracağız. Bursa'da 680 bin metrekarelik alanda beş millet bahçesi projemiz daha devam ediyor."



EN BÜYÜK PROJELERDEN BİRİ BAŞLAYACAK

Bakan Kurum, "Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım'da 540 hektar büyüklüğünde beş riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik'te 865 hektar büyüklüğünde beş rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. İstanbul Esenler'deki 60 bin, Elazığ ve Malatya'daki 24.500 konutluk dönüşüm projelerimizden sonra, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa'da başlatacağız. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu vizyon projemiz de Bursa için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



194 PROJE TAMAMLANDI

Bursa'da 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projenin sürdüğünü anlatan Bakan Kurum, "İlaveten, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında, Bursa'da 3.771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. 2003'ten bugüne içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi sektörlerde; tam 4.3 milyar lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1.5 milyar liralık dokuz projemiz de, Bursa'nın tüm ilçelerinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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