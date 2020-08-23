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Gram ve fiyatları ne kadar oldu? haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...

Son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında şüphesiz altın fiyatları yer alıyor. Gelen bilgisine göre altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere göre ufak da olsa bir yükseliş söz konusu. 23 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları hakkında en güncel rakamları, anlık verileri ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu da başladı, bu da altına olan talebi arttıran nedenlerden oldu. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 22 ayar bilezik fiyatlarını da bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 09:51 ABONE OL
Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...

Haftanın ilk iş günü olan yarın yani Pazartesi, altın fiyatlarındaki başlangıç çok merak ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günü %6 derecesinde düşen altın fiyatlarında az da olsa yükseliş başladı. Cuma günü altının gramı serbest piyasada 445 liraya kadar düşmüştü. Son dönemde fiyatlarındaki artışlardan sonra vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın, düğünlerde de bir numara alternatif olarak dikkat çekiyor. İşte 23 Ağustos detaylı altın fiyatları...

SON DAKİKA: BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Ağustos Pazar günü 457,67 TL'den alınan gram altın 457,82 TL'den satılıyor. Genelde düğünlerde ve hediye çerçevesinde tercih edilen gram altın fiyatlarında son durum bu şekilde.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada var. Çeyrek altın bugün 747,20 TL'den alınırken 757,60 TL'den satılıyor.

ALIŞ: 1.489,80

SATIŞ: 1.517,10

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,64

SATIŞ: 3.006,74

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.135,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.069,20

SATIŞ: 3.145,20

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,13

SATIŞ: 432,22

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Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...
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