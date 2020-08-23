Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...

Haftanın ilk iş günü olan yarın yani Pazartesi, altın fiyatlarındaki başlangıç çok merak ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günü %6 derecesinde düşen altın fiyatlarında az da olsa yükseliş başladı. Cuma günü altının gramı serbest piyasada 445 liraya kadar düşmüştü. Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki artışlardan sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın, düğünlerde de bir numara alternatif olarak dikkat çekiyor. İşte 23 Ağustos detaylı altın fiyatları...

SON DAKİKA: BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Ağustos Pazar günü 457,67 TL'den alınan gram altın 457,82 TL'den satılıyor. Genelde düğünlerde ve hediye çerçevesinde tercih edilen gram altın fiyatlarında son durum bu şekilde.