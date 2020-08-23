Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi için geri sayım sürüyor

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kulemizi inşallah eylül ayı içinde hizmete verecek şekilde çalışmalarımız son sürat devam ediyor" - "Yatırımın 3 bin metrekare olan çim alanı 2 katına çıkartılarak 6 bin metrekareye yükseltildi. FM-1,2,3,4 ve FM-5 anten ve combiner sistemlerinde montaj ve testler bitirilerek, FM vericilerinden başarıyla test yayını yapıldı. Aynı anda bütün testlerde başarı sağladık. Bu dünyada bir ilktir"

Söz konusu yatırımla İstanbul'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini belirten Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kulede 600 metrekare seyir terasının yanı sıra 100 ana ve 13 yedek olmak üzere toplam 113 adet 5 Kw vericisinin bulunduğunu, kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel TV'nin yayın yapacağını aktardı.