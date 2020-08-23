Vatandaş için daha ekonomik olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfiyle birlikte ithalatta ciddi azalma beklediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" dedi.Fatih Camisi haziresinde bulunan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden Dönmez, keşif yapılan sahanın potansiyel olarak oldukça umut verici olduğuna işaret ederek, "Bu şu anda bizim ilk keşfimiz. Yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alana denk geliyor. Biz yaklaşık 14 ay önce bu sismik araştırmalara başladığımızda 2 bin kilometrekarelik bir alanın sismik araştırmasını yaptık, adeta oranın röntgen filmini çektik. Şimdi önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alanda daha var. Uzmanlarımızın değerlendirmesi benzer yapıların, benzer formasyonun orada da önümüze çıkabileceği yönünde" diye konuştu.Geçen 1.5 yıl önce de doğalgaz piyasasını alınıp satılır hale getirdiklerini hatırlatan Dönmez, "Ürettiğimiz ya da ithalat yoluyla elde edilen doğalgazı rekabete açıyoruz. Vatandaşımızın çok daha ekonomik fiyatlarla ürünü kullanabileceği altyapıyı oluşturuyoruz" dedi.