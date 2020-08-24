KDV indirimi ciroyu yüzde 20 artırdı

TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sonrası sektördeki hareketliliğin yüzde 20 arttığını söyledi. TÜRES Genel Başkanı Bingöl, "İki milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörümüze yapılan bu indirimin meyvelerini görmeye başladık" dedi.Bingöl, restoranlarda ciroların henüz geçe n yılın aynı dönemine ulaşamadığını belirterek, "KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası bazı restoranlar bu indirimi fiyatlarına yansıtırken, bazıları da pandemi sürecindeki kayıpları nedeniyle yapmayı düşündüğü zammı iptal etti. Kapalı kaldığı dönemde uzun süre çalışamayan ve hala ciroları geçen yılın aynı dönemine ulaşmaya restoranlar zam yapmayı düşünüyordu. Çok büyük kısmı bu zammı iptal etti. KDV indirimi sonrası sektörde hareketlilik yüzde 20 arttı" diye konuştu. Bingöl, doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre AVM restoranlarında yüzde 40, normal işletmelerde yüzde 60, bahçelilerde ise yüzde 100'e ulaştığını bildirdi. Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci ise, indirimin, pandemi sebebiyle 4 aydır durağan olan sektöre can suyu olduğunu söyledi. Tütünci, "Son tüketiciye faydası, indirim veya yükselen maliyetlere rağmen fiyat artışını engellemek olmuştur. Bu sayede olası işsizlik oranının artması engellendi" diye konuştu.