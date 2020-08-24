Kiralamacılar 20 bin araç satın alacak

Operasyonel kiralama sektörü, yılın ilk yarısında 2.6 milyar TL'lik yatırım yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 73'ü olan 14 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Söz konusu yatırım ile birlikte aktif büyüklüğü 30 milyar TL olan sektörün filosundaki araç sayısı ise 255 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Sektör yıl sonuna kadar 15-20 bin adet yeni araç alımı ile 2020'yi 6 milyar TL'nin üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyor. Sektörde pandeminin de etkisiyle yaşanan daralmanın özellikle ikinci çeyrekte iyileştiğine dikkat çeken TOKKDER Başkanı İnan Ekici, "Araç parkımız yüzde 13.2 daraldı. Geçen yılın ilk yarısı sonunda 295 bin adet olan parkımız bu yılın ilk yarısında 256 bin adet oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde ise bu rakam 264 bin adetlerdeydi. Ancak daralmanın son 3 ayda toparlandığını gözlemleyebiliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.1 olan daralma, ikinci çeyrekte yüzde 3.2 olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında dengeli bir seyir olacağını öngörüyoruz" dedi.