MÜSİAD EXPO 2020 için geri sayım başladı

MÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye'nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD, Türkiye'nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ile güçlerini birleştirerek ülke ticaretine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin bölgesinde etkin ve global düzeyde saygın bir konumda yer alması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Türk iş dünyasının dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO Fuarını, bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

FUAR BİRÇOK ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Dört gün boyunca devam edecek fuarla eş zamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek.

MÜSİAD EXPO Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası İş Forumu- International Business Forum (IBF) programına ev sahipliği yapacak.

Başta Orta Doğu ve Afrika Bölgesi olmak üzere, tüm dünyadan saygın iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek forumda, iş, siyaset ve akademi dünyasının öncü isimleri fikirlerini paylaşacak.

MÜSİAD EXPO'da bu yıl ilk kez açılacak "girişimcilik holü" ile Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor.