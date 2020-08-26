‘44 milyarlık kredi borcunu erteledik’

Milli ekonominin önemli yapı taşlarından biri konumundaki İş Bankası, bugün 96'ncı yaşını kutluyor. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı vizyonuyla kurulan bankanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi bağımsızlığının sembolü olduğunu söyledi. "26 Ağustos 1924 tarihinde çizilen yol haritamız doğrultusunda pusulamızdan şaşmadan, aynı ruhla yürüyoruz. İş Bankası dur kalk bankası değil, sürekliliğin adıdır" diyen Bali, stratejilerinin kısa vadeli iniş-çıkışlara bakmadan uzun vadeli perspektifle faaliyetlerini sürdürmek ve her zaman ülke yararına tavır göstermek olduğunu ifade etti.Bankanın ilk yarı finansal sonuçlarını da değerlendiren Adnan Bali, Haziran 2020 itibarıyla ekonomiye nakdi, gayri nakdi olarak toplamda 445 milyar TL'nin üzerinde kaynak sağladıklarını, 337 milyar düzeyinde mevduat hacmine ulaştıklarını hatırlattı. İlk yarıyı hedeflerinde ciddi bir sapma olmadan tamamladıklarının altını çizen Adnan Bali, aktif büyüklüğü 546 milyar TL'yi, özkaynak büyüklüğü 63 milyar TL'yi aşan bankanın, 335 milyar TL'nin üzerinde nakdi, 110 milyarın üzerinde gayrinakdi krediyle ekonominin tüm aktörlerine destek vermeye devam ettiğini vurguladı. Bali, "Pandemi döneminde gelen talepler doğrultusunda 44 milyar TL'nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik. 8.1 milyon olan dijital aktif müşterimiz 8.5 milyona çıktı" diye konuştu. Pandeminin ardından üretimde yerelleşme eğiliminin güçleneceğini ve coğrafi yakınlığın öneminin artacağını söyleyen Bali, "Bu iki unsur, coğrafi konumumuzun kıymetini daha da artıracak" dedi.İktisadi faaliyete ilişkin göstergelerde nisan ayında tarihi dip seviyelerden sonra, mayıs ve haziranda toparlanmanın başladığını ve devam ettiğini belirten Bali, "2020'nin ikinci yarısında ekonomik büyümenin yeniden başlamasını bekliyoruz" yorumunu yaptı. Bali, ayrıca, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin temennisi hem Karadeniz hem de Akdeniz'de devam eden sondaj faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacak şekilde sonuçlar vermesi" dedi.Banka olarak bilimsel çalışmalarla ülkenin toplumsal gelişime destek verdiklerini söyleyen Bali, bu kapsamda sene başında Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi için Koç Üniversitesi ile Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi kurduklarını belirtti. Bali, Türkiye'nin aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasına, bilimsel literatürde söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını bekledikleri merkez için 5 yıl boyunca, 25 milyon TL'lik kaynak ayırdıklarını belirtti.Adnan Bali, 24 bin çalışanı, 1.200'ün üzerinde şubesi olan, ekonomik ve ticari hayatın her yerine nüfuz etmiş bir bankada faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesinin kritik önem taşıdığını söyledi. Bali, şunları kaydetti: "Banka olarak esnek, dirayetli, proaktif yönetimimiz sayesinde pandemi sürecinde müşterilerimiz, toplum ve çalışanlarımız açısından çok iyi sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bunda elbette teknoloji yatırımlarımızın çok önemli bir payı var."