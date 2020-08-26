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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! ve Hidroelektrik Santrali'nden ekonomiye büyük katkı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Hidroelektrik Santrali (HES) tam kapasite olarak toplam üretimi bugün itibari ile 459 milyon kWh olup, ekonomiye katkısı 30 milyon dolar olduğu öğrenildi. Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:45 Son Güncelleme: 26.8.2020 12:56 ABONE OL
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nden ekonomiye büyük katkı

5 Temmuz 2020'de açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılırken, kesilen kurdelelerle ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasıyla kısa süre içerisinde ekonomiye getirisi 30 milyon dolar olması sevindirdi.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nden ekonomiye büyük katkı

ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi. Dicle Nehrinin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajının, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu kaydedildi.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nden ekonomiye büyük katkı

EKONOMİYE YILDA 100 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi. Bugün itibari ile toplam üretim 459 milyon kWh olup, ekonomiye katkısı kısa süre diliminde 30 milyon dolar olduğu belirtildi.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nden ekonomiye büyük katkı
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