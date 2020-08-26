Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nden ekonomiye büyük katkı

EKONOMİYE YILDA 100 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi. Bugün itibari ile toplam üretim 459 milyon kWh olup, ekonomiye katkısı kısa süre diliminde 30 milyon dolar olduğu belirtildi.