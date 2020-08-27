Katılım Sağlık’tan hızlı büyüme

KATILIM Sağlık markasıyla sağlık kategorisinde iddialı bir çıkış yapan Katılım Emeklilik, 2020'nin ilk yarısını faizsiz sağlık sigortaları arasında %50'lik pazar payıyla lider kapattı. Kısa süre önce kurulmasına rağmen sağlık sigortalarından faydalanan kişi sayısını 24 bin kişiye ulaştıran Katılım Sağlık, 32 milyon lira prim üretti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Altıncı yılımızda BES'in yanı sıra katılım sigortacılığı tarafında da büyümeye devam ediyoruz. Son olarak sağlıkta faizsiz tarafın öncüsü olduk" dedi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020'nin ilk yarısını Katılım Sağlık açısından değerlendirdi. Katılım Emeklilik'in BES tarafında 3 milyar 216 milyon lira fon büyüklüğü, 725 bin BES, 175 bin de sigorta sözleşmesi sayılarına ulaşarak istikrarlı büyümesine devam ettiğini belirten Ayhan Sincek, "Sağlıkta da diğer branşlarımızda olduğu gibi kısa sürede çok iyi sonuçlar elde ettik. Geçtiğimiz yıllarda çıkardığımız sağlık ürünlerini bu yıl başında Katılım Sağlık markamız altında birleştirdik. Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçirdik. Grup Özel Sağlık hizmeti vermeye başladık. Müşterilerimizin esnek seçeneklerle sağlık hizmetlerinden daha uygun fiyata yararlanabilmesini sağladık. İhtiyaca odaklanan ürünlerimiz müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı" dedi. Sincek, "Sağlık sigortalarımızda kısa sürede 32 milyon prim üretimi ve yüzde 49,46'lık pazar payıyla faizsiz sağlık kategorisindeki öncülüğümüzü sürdürüyoruz" dedi.