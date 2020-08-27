Müşteri memnuniyetini güven artırıyor

RAYSigorta sektörde hızlı yükselişine devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan 2020 yılının ilk 6 aylık rakamlarına bakıldığında hayat dışı prim üretimini önceki yıla göre %27 artırmayı başaran Ray Sigorta, sektördeki toplam hayat dışı prim üretimini 572 milyon liradan 728 milyon liraya taşıdı. Ray Sigorta bu performansın sonucunda hayat dışı prim üretimi sıralamasında ilk 20 içerisindeki yerini 2 basamak yukarı taşımış oldu. Uzun bir süredir yakaladıkları hızlı büyüme ve kârlılık rakamlarının temelinde güçlü ekip çalışmasının yer aldığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Ray Sigorta olarak iş süreçlerinde ve verdiğimiz kararlarda yol göstericimiz olan çalışan ve acente memnuniyetini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu aldığımız sonuçlar defalarca ortaya koydu. Biz sigortacılığı teknik ekibimiz, satış ekibimiz ve acentelerimizin de dahil olduğu kapsamlı bir takım çalışması olarak görüyoruz. Hem kurum içinde, hem de kurumumuzun dışarıya karşı yüzü olan acente tarafında kurduğunuz güven ortamı müşteriyle olan ilişkilerimizi ve satış sürecini de pozitif etkiliyor. Bu sayede verdiğimiz hizmetleri ve kurum kültürümüzü en doğru şekilde müşteriye yansıtabiliyoruz. Aynı zamanda ürün kurgusu ve kapsamında yaptığımız uzun çalışmalar sonunda bizim uzmanlığımızı gösteren ve müşterilerin ihtiyaçlarını her açıdan karşılayacağına inandığımız bir ürün portföyüne ulaşmış durumdayız" şeklinde konuştu. Koray Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: "Mühendislik, nakliyat ve yangın branşlarında mevcut ve değişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurguladığımız sigorta çözümleri ile üretimimizi önemli bir oranda artırdık. Ray Sigorta olaram bu hizmetlerin yanı sıra sağlık, kasko ve kaza branşlarında da yenilikçi çözümler sunuyoruz. İhtiyaçlara doğrudan temas eden yenilikçi ürünlerimizin müşteri memnuniyeti ve talep tarafında karşılığı olduğunu görmek çalışmalarımızın doğru yönde olduğuna işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizi fark yaratan yeni ve inovatif sigorta çözümleriyle buluşturmaya devam edeceğiz."UZUN bir süredir prim üretiminde yakaladığı ivmeyi sürdürerek üretim basamaklarını tırmanan Ray Sigorta prim üretimini artırmanın yanı sıra kârlı branşlardaki varlığını da pekiştiriyor. Hayat dışı branşlarda hedefledikleri başarıya emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "İlk 6 ay rakamlarına göre %27 ile sektörde bu dönemde en çok büyüyen şirketler arasında yer alıyoruz. Ray Sigorta olarak ortaya koyduğumuz farkımız ise bu büyümeye yakından bakıldığında belirgin şekilde görülüyor. Biz büyümemizi sadece oto sigortalarında değil, sürdürülebilir branşlardaki üretimle sağlıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize yenilikçi ve kişiselleştirilmiş ürünler sunarken, ürünlerin kapsamına ve yapısına da büyük önem veriyoruz. Ürün ve ihtiyaçlar arasındaki dengeyi gözeterek teminat güvencesi sağlıyoruz" diye konuştu.