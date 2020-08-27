Son dakika: Koleksiyonerlerin gözdesi! Bu paranın öyle bir özelliği var ki... Tam 1000 katı fiyat biçti

Hatalı basım paranın bankamatikten para çektiği sırada eline geçtiğini kaydeden Deniz İnce, "Paraları sayarken birden dikkatimi çekti. İlk başta sahte olduğunu düşündüm. İlk işim parayı para sayma makinesinden geçirmek oldu. Ondan sıkıntısız bir şekilde geçti. Para kalemiyle de çizdim, orada da bir sorun olmadı. Haberleri görünce ben de elimdeki bu parayı değerlendirmek istedim" dedi.