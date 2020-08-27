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Son dakika: Koleksiyonerlerin gözdesi! Bu paranın öyle bir özelliği var ki... Tam 1000 katı fiyat biçti

Son dakika haberi: 'da özel bir şirkette çalışan (30), elinde bulunan 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye satacağını söyledi. Hatalı basım banknotlara koleksiyonerler büyük ilgi gösterirken, paralar para sayma makinesi ve sahte para kaleminden geçebiliyor. Deniz İnce gelebilecek tekliflere karşı elindeki parayı değerlendirmek istediğini belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:23 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika: Koleksiyonerlerin gözdesi! Bu paranın öyle bir özelliği var ki... Tam 1000 katı fiyat biçti

Giderleri için bankamatikten para çeken , paraları sayarken içlerinde bulunan 50 TL'de bir farklılık dikkatini çekti. Parayı inceleyen İnce, 50 TL'lik banknotun ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını fark etti. İlk başta sahte olduğunu düşündüğü 50 TL, para sayma makinesi ve sahte para kaleminden başarıyla geçti.

Son dakika: Koleksiyonerlerin gözdesi! Bu paranın öyle bir özelliği var ki... Tam 1000 katı fiyat biçti

50 BİN TL'YE SATMAK İSTİYOR

Paranın sahte değil olduğunu öğrenen İnce, internetten araştırma yaparak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti. İnce, elindeki hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye hatalı para koleksiyonu yapan kişilere satmak istediğini belirtti.

Son dakika: Koleksiyonerlerin gözdesi! Bu paranın öyle bir özelliği var ki... Tam 1000 katı fiyat biçti

paranın bankamatikten para çektiği sırada eline geçtiğini kaydeden , "Paraları sayarken birden dikkatimi çekti. İlk başta sahte olduğunu düşündüm. İlk işim parayı para sayma makinesinden geçirmek oldu. Ondan sıkıntısız bir şekilde geçti. Para kalemiyle de çizdim, orada da bir sorun olmadı. Haberleri görünce ben de elimdeki bu parayı değerlendirmek istedim" dedi.

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Son dakika: Koleksiyonerlerin gözdesi! Bu paranın öyle bir özelliği var ki... Tam 1000 katı fiyat biçti
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