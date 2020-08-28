86.5 milyonluk destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere müjde geldi. Bakan Pakdemirli, bugünden itibaren 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini yapacaklarını bildirdi. Pakdemirli, "Destekleme ödemesi kapsamında iyi tarım uygulamaları desteği olarak 44 milyon 888 bin lira, organik tarım desteği kapsamında 19 milyon 384 bin lira, toprak analizi desteği olarak 1 milyon 361 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 255 bin lira, yem bitkileri desteği olarak 1 milyon 445 bin lira, uzman eller hayvancılık proje desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin lira, yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 73 bin lira, dane mısır fark ödemesi desteği olarak 4 milyon 536 bin lira, hububat-baklagil fark ödemesi desteği kapsamında, 11 milyon 210 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği olarak 903 bin lira, gen kaynakları desteği olarak da 1 milyon 305 bin lira ödeme yapacağız" dedi.Bakan Pakdemirli, Giresun'dan telekonferansla yaptığı canlı bağlantıyla Manisa Kurşunlu Han'da düzenlenen "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nde 2020-2021 Sezonu Açılış ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım Töreni"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "9 numara için kilogramı 12.5 lira olarak açıklıyoruz" diye konuştu. Pakdemirli, geleneksel hale getirdikleri üzüm alım fiyatı açıklanması programını, bu yıl da Manisalılarla yüz yüze yapmayı planladıklarını ancak sel felaketi sebebiyle programa Giresun'dan katıldığını söyledi.Geçen yıl kuru üzüm müdahale alım fiyatını 10 lira olarak belirlediklerini hatırlatan Bakan Pakdemirli, bu yıl yüzde 25'lik bir artışa gittiklerine dikkati çekti. Pakdemirli, Türkiye'nin bağ alanı bakımından dünyada 5. sırada bulunduğunu, kuru üzüm ihracatında ise dünya lideri olduğuna aktardı. Köklü bir bağcılık geleneğine sahip Manisa'da toplam 1 milyon 546 bin ton üzüm üretildiğine işaret eden Pakdemirli, kentin Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün de yüzde 20'sini karşıladığını vurguladı.TÜRKİYE'NİN 2019 yılında 672 milyon dolarlık yaş ve kuru üzüm ihraç ettiğini aktaran Pakdemirli, üzümde bu yılki beklenen rekolteye ilişkin, şu bilgileri verdi: "Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre, 2020'de çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini geçen seneye oranla yüzde 12'lik azalışla 271 bin ton olarak öngörüyoruz."TMO'NUN fındık alımına başladığını aktaran Bakan Bekir Pakdemirli, üreticilerin 19 Ağustos'tan itibaren randevu almaya ve 24 Ağustos'tan itibaren de ürünlerini TMO'ya satmaya başladığını aktardı. Pakdemirli, "Alımların başladığı pazartesi gününden bugüne kadar teslim edilen fındık bedellerini, 10 gün beklenmeden cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız" dedi