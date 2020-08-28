Dev gemiler rotayı Türkiye’ye çevirdi

GLOBAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, salgın sürecini en hızlı atlatan sektörlerden biri olan turizmde işlerin yoluna girdiğini belirterek, MSC'nin Grandiosa gemisinin dünyada 19 cruise limanı işleten Global Ports Holding portföyündeki Malta'daki Valletta Cruise Limanı'na yanaştığını söyledi. MSC Grandiosa'nın sıkı güvenlik önlemleri ile seferine başladığını aktaran Kutman, "Başka gemilerin de seferlere başlamasını bekliyoruz. Yeni gemiler yola çıktıkça, Türkiye de bu hareketlilikten yararlanacak" diye konuştu.