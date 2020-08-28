Enerjiye akıl katan işbirliği anlaşması

Enerjı şirketleri, riski yükselten girdi maliyeti, finansman maliyeti gibi belirsizliklere karşı doğru tahminler ve veriler üzerinden iş yapmaya devam etmek zorunda. Öte yandan inovasyona açık yapılarıyla ürettikleri katma değeri de artırmak için yeni fikirlere açık olmaları gerekiyor. İşte bu yüzden Tüpraş gibi kurumlar teknoloji girişimlerine ciddi yatırımlar yapıyor. Anlık verileri doğru ve hızlı yorumlayarak hareket planı çizmek bazen milyarlarca dolarlık değerin korunmasını sağlıyor. Küresel ölçekte iş yapan yerli girişimlerle inovasyon çalışmalarına devam eden Tüpraş, Emerald Technology Ventures'ın endüstriyel inovasyon fonu olan, Emerald Industrial Innovation Fund ile işbirliği anlaşması imzaladı. Söz konusu işbirliğiyle ile Tüpraş, yurt dışında faaliyet gösteren yeni teknoloji şirketlerine ulaşmayı amaçlıyor.Enerji, su, ileri malzeme ve endüstriyel bilişim teknolojileri alanlarında Zürih, Toronto ve Singapur ofisleriyle faaliyet gösteren Emerald, bugüne kadar 660 milyon doların üzerinde varlık yönetimi ve 60'tan fazla yeni teknoloji şirketine yatırım yaptı. Söz konusu işbirliğiyle tüm enerji sektörüne etki edecek operasyonel ve stratejik teknolojileri takip etmeyi ve özellikle yıkıcı potansiyele sahip gelişmelerin içinde bulunmayı hedeflediklerini belirten Tüpraş Yatırımlar ve Planlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, şunları söyledi: "Öncelikli amacımız ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren startup şirketlere erişmek. 30 milyon ton ham petrol işleme kapasitemizle, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinerisi konumundayız. Modern rafinaj faaliyetleri teknolojik olgunluğa erişmiş ham petrol işleme proseslerini içermekle beraber; veri analitiği, nano teknoloji, robot uygulamaları, IoT gibi yeni teknolojilerden faydalanmayı da gerektiriyor. Böylece enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, iş güvenliği süreçlerimizi ve rekabetçi gücümüzü destekliyoruz. Emerald işbirliğimizle de yurt dışında faaliyet gösteren yeni teknoloji şirketlerine ulaşarak yatırımlarımızı artırmayı ve çeşitlendirmeyi planlıyoruz."ZAĞRA Tüpraş'ın bu yatırımla yeni gelişen teknolojileri yakından tanıyarak stratejik öngörülerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Yarının işlerini keşfederek bu sahalara yatırım yapma ve yeni büyüme alanları bulmanın hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Zağra, şunları kaydetti: "Tüpraş'ı geleceğe hazırlamak için teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarımız, her zaman öncelikli gündemimizi oluşturuyor. Koç Topluluğu İnovasyon Programı'nda da yer alan şirketimiz, çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini ticari değere dönüştürdüğü 'Kurum İçi Girişimcilik Programı'nı 2017'den bu yana sürdürüyor. Yeni teknoloji ve iş modellerini, rekabet gücümüzü artıracak en önemli kanal olarak görüyoruz." İnovasyon alanındaki girişimlerin, kültür değişimi olarak adlandırabilecekleri önemli bir etkisi olduğuna da işaret eden Zağra "Şirket dışı kaynaklardan öğrenilen fikir, alınan ilham ve startup ruhu Tüpraş'ın tüm birimlerinde yürütülen çalışmalar için kaldıraç etkisi yaratıyor" dedi.