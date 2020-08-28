Normalleşme Desteği adı altında vatandaşlara sağlanmakta olan ödeneği başvuru detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuya detaylı açıklamasını gerçekleştiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başvuruların SGK üzerinden alınacağını da duyurdu. Peki, Normalleşme desteği nedir, nasıl alınır? Normalleşme desteği kimlere verilecek? İşte detaylar…

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Koronavirüs salgını nedeniyle belirli birçok firma ve kişiye verilen destek ödeneklerine bir yenisi daha ekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gelen açıklamaya göre; Normalleşme Desteği adı altında bir ödenek daha vatandaşlara sunulacak.