Perakendeyi büyüten yeni fikir ve teknoloji

IKAS, 45 milyon TL değerleme ile QNBEYOND Ventures'dan yatırım aldı. 2018'de Mustafa Namoğlu, Ömercan Çelikler, Tugay Karaçay ve Umut Ozan Yıldırım tarafından Ankara'da kurulan ikas, perakendecilerin e-ticaret, pazar yeri ve fiziksel mağazalarını tek bir platformdan yönetebilmelerini sağlıyor. ikas, "işleri kolaylaştırıyoruz" mottosuyla bugüne kadar çok kanallı ticaret yapmak isteyen 3.000'den fazla perakendecinin büyümesine yardımcı oldu. QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci döneminde yer alan ikas, son 6 ayda, aylık yüzde 25 büyüme başarısı gösterdi. ikas'ın kurucu ortağı ve CEO'su Mustafa Namoğlu, "Kovid-19'a rağmen hızlı büyüyoruz fakat beni en çok gururlandıran şey yarattığımız ekip ruhu ve şirket kültürü. Hedefimiz 10 yıl içerisinde Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olabilmek" dedi. QNBEYOND Ventures yönetici ortağı Özge Öz, "ikas'ı uzun zamandır takip ediyorduk ama hızlandırma programımız sayesinde ekibin çalışma azmi ve vizyonlarına tanık olduk. Onların bu yolculuklarında yanlarında olabilmek bizim için büyük gurur. İçerik pazarlamasını da etkin kullanan ikas ekibi, Kolay Değil ve E-Ticaret Türkiye YouTube kanallarında perakende, e-ticaret ve girişimcilik konularında faydalı içerikler üretiyor" diye konuştu.