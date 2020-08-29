Dünyadaki üretimin % 50’si Türkiye’den

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve Hyundai- Assan ile Kibar Holding işbirliğinde hayata geçirilen Hyundai fabrikası i20 otomobilinin seri üretim başlangıcı törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Varank, Türkiye'nin Güney Kore ile stratejik ortaklığının bulunduğunu belirterek, "Bu tesis, Hyundai'nin Güney Kore dışında, denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk fabrika olma özelliğini taşıyor" ifadesini kullandı. Varank, yıllık yaklaşık 240 bin adet üretim kapasitesi ve 1.7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Hyundai Assan'ın ülkedeki ihracatçılar arasında ilk 5'te yer aldığına değinerek, "194 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen bu üretim hattı yılda yaklaşık 85 bin adet i20 üretecek. Böylece tek başına bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Bu üretimin yüzde 90'dan fazlası başta Avrupa olmak üzere ihraç edilecek. Burada üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde, elbette bu oran zamanla daha da artacak" dedi.Otomotiv sektörünün ülke sanayisinin lokomotifi olduğuna dikkati çeken Varank, geçen senenin ihracat şampiyonunun, 31 milyar doların üzerinde bir rakamla otomotiv sektörünün olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "5 kıtada 200'den fazla ülkeye ihracat yapabiliyoruz. 200 binin üzerinde çalışan bu sektörden ekmek yiyor."VARANK, temmuz ayında 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, şunları anlattı: "Teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaştık. Yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkânları oluşmasının önünü açtık. Yatırım talebi, geçen yılın aynı dönemine göre, hem de salgın koşullarına rağmen, yüzde 28 arttı."MOBILITE Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nda somut ve iddialı hedefler koyduklarını dile getiren Bakan Varank, "Otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını en az yüzde 75 seviyelerine çıkarmak istiyoruz. 2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.