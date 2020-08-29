F1 heyecanı... Otomobillerden önce gaza bastılar: Fiyatlar 5 kat arttı!

İDDİAYA GÖRE VIP BİLETİN FİYATI 4 BİN 500 DOLAR



Yarışın seyircili olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Twitter'daki Tutkumuz F1 isimli bir hesap tarafından paylaşılan bir bilgiye göre F1 yetkililerine Türkiye'den birçok yarışsever mail atarak bilgi almaya çalışıyor. İddiaya göre Türkiye'den yarışseverin mailine F1 yetkilileri dönüş yaparak, VIP biletlerin fiyatlarını paylaştı. Buna göre yarışları 2 gün izlemek isteyen bir kişi 4 bin 484 dolar ödeyecek. 3 gün için ödenmesi gereken ücret ise 5 bin 251 dolar. Aynı hesaptan paylaşılan diğer bir iddiaya göre ise Türkiye'den diğer bir maile F1 yetkilerinden gelen cevapta yarışı takip etmek için çok fazla talep geldiği söyleniyor.