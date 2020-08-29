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532. günü bitirdi

Giriş Tarihi: 29.8.2020 ABONE OL
Murat Erkan 532. günü bitirdi
TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, genel müdürlük koltuğundaki 532. gününü geride bıraktı. Görevinde yaklaşık 1.5 yıl geçiren Erkan, bu süre boyunca Turkcell'de birçok başarıya imza attı. Şirketin bu süreçte yeni müşteri sayısı hızla artarken techfin, dijital iş çözümleri ve dijital servislerde büyüme rekorları kırıldı. 532 günde şirket, yeni faturalı müşteri sayısını 2.5 milyona çıkarırken, Paycell'de toplam işlem hacmi ise 2020'nin ilk yarısında 4.5 milyar TL oldu. Erkan, "İlk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum" dedi.
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Murat Erkan 532. günü bitirdi
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