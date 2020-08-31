E-ticarette fırsatçı şirketlere göz açtırılmıyor

TicaretBakanlığı'nın e-ticarette stokçuluk ve fahiş fiyatı önlemek için getirdiği düzenlemeler sektörde yeni bir dönem başlattı. PttAVM. com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, bakanlığın vatandaşın güvenle alışveriş yapabilmesi için şirketlerin uyması gereken asgari standartları belirlediğini söyledi. Çevikoğlu, "Biz yıllardır taviz vermeden uyguladığımız bu standartların üzerine, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de anında değerlendirmeye alıyoruz. Bir kamu iştiraki olarak vatandaşlarımızın zarara uğratılmasına asla göz yummayız" dedi.Koronavirüs vakalarını fırsat bilerek tıbbi ve temizlik malzemelerinde oynanmak istenilen oyunları devreye girerek bozduklarını anımsatan Çevikoğlu, PTT'nin online alışveriş sitesi olarak her zaman önceliklerinin vatandaşın menfaati olduğunu ifade etti. Çevikoğlu, şunları kaydetti: "Bakanlığın devreye aldığı yeni sistem sektör ve vatandaş açısından oldukça memnuniyet verici bir düzenleme. Platform olarak 'Türkiye'nin en güvenilir e-ticaret sitesi' parolamızla kuruluşumuzdan bu yana güvenilirliği ilke edinirken, bazı platformların kurallara riayet etmemeleri zaman zaman vatandaşın e-ticarete olan güvenini de zedeliyor. Şimdi getirilen standartlar sayesinde tüm sektör belli bir standarda kavuşmuş olacak."Çevikoğlu, vatandaşların güvenle alışveriş yapmaları için geliştirdikleri ödeme sistemlerinin yanı sıra fahiş fiyat uygulamaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmadıklarını anlattı. Çevikoğlu, "Son olarak pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 44 satıcı hakkında inceleme başlattık. İnceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırırken, vatandaşın mağdur olmaması için denetimlerimizi artırdık. Kendi iç denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri de anında incelemeye alarak, gerekli işlemlerimizi yaptık" diye konuştu.