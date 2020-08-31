Pahalı lahmacuna çözüm bulundu! Fiyatlara itiraz edilemez ancak...

"FİYATLARA İTİRAZ EDİLEMEZ ANCAK YANINIZDA YİYECEK İÇECEK GETİREBİLİRSİNİZ"



Plaj işletmelerinin uyguladığı fiyatlara itiraz hakkının bulunmadığını da ifade eden Pehlivanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşların bu noktada itiraz hakkı yok çünkü kimse onları o işletmelere gitmeye zorlamıyor. Kimse o hizmeti almak zorunda değil. Ancak bazı işletmeler insanlara yanlarında su, yiyecek getirmeme gibi koşullar sunuyor. Bu tür uygulamalara biz sorunlu uygulamalar gözüyle bakıyoruz. Türk Hukuku'nda tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında bir mal ya da hizmetin satışını, başka bir mal ya da hizmetin alımı koşuluna bağlayamazsınız. Bu anlamda bir işletme sizi içeriye alırken 'Yanınızdaki suyu içeri alamayız' derse burada size karşı uygulanan haksız bir ticari uygulamanın varlığından bahsedeceğiz. Bu tür uygulamalar yasak. "