'Arrow' Marmaris'e demir attı: Haftalık kirası 10 katlı apartman parası!

"19 KNOTS HIZLA 5500 DENİZ MİLİ GİDEBİLİYOR"

Yatta 19 mürettebat görev yapıyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen "Arrow" iç tasarımı dünyaca ünlü iç mimarlar tarafından yapıldı. Lavabo aparatları ve mobilyaları elde yapılan ve özel tasarım olan yatta her türlü konfor mevcut. 185 bin litre akaryakıt kapasitesi bulunan lüks yat, 19 knots hızla 5500 deniz mili gidebiliyor. Dünyaca ünlü finans uzmanları, sporcu ve ünlü film yıldızlarının kiraladığı yatta her türlü su sporları aletleri bulunuyor.