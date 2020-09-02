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'' 'e demir attı: Haftalık kirası 10 katlı apartman parası!

Yat Limanındaki marinaya dünyanın en pahalı yatlarından biri olan demir attı. Sadece 1 haftalık kirası 850 bin Euro, 971,500 dolar ya da 7 milyon 179 bin 385 Lira olan 75 metre uzunluğundaki ultra lüks donanıma sahip "Arrow" adlı yatı limanda gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 16:15 ABONE OL
'Arrow' Marmaris'e demir attı: Haftalık kirası 10 katlı apartman parası!

Bir charter firması tarafından dünyaca ünlü zenginlere kiralanan lüks motor yatın haftalık kirası 850 bin Euro'ya da 971 bin 500 Dolar olarak bir charter firmasının internet sitesinde yayınlandı. 75 metre uzunluğunda 13 metre eninde, 6 süper lüks süit kabini bulunan yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor.

'Arrow' Marmaris'e demir attı: Haftalık kirası 10 katlı apartman parası!

"19 KNOTS HIZLA 5500 DENİZ MİLİ GİDEBİLİYOR"

Yatta 19 mürettebat görev yapıyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen "" iç tasarımı dünyaca ünlü iç mimarlar tarafından yapıldı. Lavabo aparatları ve mobilyaları elde yapılan ve özel tasarım olan yatta her türlü konfor mevcut. 185 bin litre akaryakıt kapasitesi bulunan , 19 knots hızla 5500 deniz mili gidebiliyor. Dünyaca ünlü finans uzmanları, sporcu ve ünlü film yıldızlarının kiraladığı yatta her türlü su sporları aletleri bulunuyor.

'Arrow' Marmaris'e demir attı: Haftalık kirası 10 katlı apartman parası!

"ADI GİZLİ TUTULAN MÜŞTERİLERİ ALIYOR"

Pandemi döneminden önce yaz aylarında Cannes, Korsika, Fransız Rivierası, İtalya Rivierası, Portofino, Sardinya, St.Tropez gibi turizm şehirlerinde bulunan yat, Eylül ve Ekim arası Yunanistan'ın Rodos ve Akdeniz rotasında milyarder yolcularını gezdiriyor.

'Arrow' Marmaris'e demir attı: Haftalık kirası 10 katlı apartman parası!

Özellikle pandemi döneminde kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri lüks yatlar oluyor. Ultra lüks yatın mürettebatının, adı gizli tutulan müşterileri almadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

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'Arrow' Marmaris'e demir attı: Haftalık kirası 10 katlı apartman parası!
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