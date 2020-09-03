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'dan gökyüzüne Türk damgası! Tam 20 bin feet irtifada...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İHA'nın 49 saat havada kalarak, 20 bin feet irtifada gökyüzüne Türk bayrağını çizmesinin görüntülerini paylaştı. TUSAŞ'ın Twitter hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 13:38 Son Güncelleme: 3.9.2020 13:48 ABONE OL
AKSUNGUR'dan gökyüzüne Türk damgası! Tam 20 bin feet irtifada...

TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan , 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için" denildi.

AKSUNGUR'dan gökyüzüne Türk damgası! Tam 20 bin feet irtifada...

Paylaşılan görüntüde, 'un havadaki ve çizdiği ay yıldızlı bayrağın görüntüsü yer aldı.

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AKSUNGUR'dan gökyüzüne Türk damgası! Tam 20 bin feet irtifada...
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