AKSUNGUR'dan gökyüzüne Türk damgası! Tam 20 bin feet irtifada...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AKSUNGUR İHA'nın 49 saat havada kalarak, 20 bin feet irtifada gökyüzüne Türk bayrağını çizmesinin görüntülerini paylaştı. TUSAŞ'ın Twitter hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 3.9.2020 13:38Son Güncelleme: 3.9.2020 13:48ABONE OL
TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için" denildi.
Paylaşılan görüntüde, AKSUNGUR'un havadaki ve çizdiği ay yıldızlı bayrağın görüntüsü yer aldı.
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AKSUNGUR'dan gökyüzüne Türk damgası! Tam 20 bin feet irtifada...