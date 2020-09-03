New York Valisi'nden Trump'a 'orduyla gel' çıkışı

3 Kasım'da ABD'de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde sular durulmuyor. Bu kez de Trump'ın New York'a federal yardımları keseceği tehdidi New York Valisi Cuomo'yu kızdırdı. Konu ile ilgili sert bir açıklama yapan New York Valisi, adeta gerginliği tırmandırdı.

"ORDUYLA GELMESİ GEREKİR"

New York Valisi Andrew Cuomo, Trump'ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere müsade eden eyaletlere federal yardımları kesme tehdidine sert tepki gösterdi.

Trump'ın New York'ta istenmediğini belirten Cuomo, ''New York'a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir. New York için yaptığı en iyi iş buradan ayrılmaktı. Bırakın Florida'ya gitsin.'' ifadesini kullandı.

"TRUMP KRAL DEĞİL"

Cuomo, Trump'ın ilk günden New York'u cezalandırmak istediğini, eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi reddettiğini savunarak, ''Trump, kral değil, New York'ın fonlarını kesemez. Bu yasa dışı bir adım.'' değerlendirmesinde bulundu.

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