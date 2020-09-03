Otomotiv pazarı 133.4 büyüdü

Türkiye otomotiv pazarında haziran ve temmuzda yaşanan canlılık ağustosta da sürdü. Fabrikaların yıllık periyodik bakım tatili nedeniyle üretime 15 gün ara vermesine rağmen, binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 133.4 artışla, 61 bin 533 adet oldu. Binek otomobil pazarı yüzde 106, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında büyüdü. Yüksek artışların arkasında 2019'da düşük gerçekleşen pazarın katkısı büyük. Ağustosta 44 bin 72 adet otomobil, 17 bin 161 adet hafif ticari araç satıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 4.1, otomobil pazarının 1.3, hafif ticari araç pazarının ise 12.5 arttığını açıkladı. Ağustos 2020, son 10 yılda otomotivde en iyi satışın gerçekleştiği dördüncü pazar oldu. İlk sekiz ayda 123 bin 760 adet yerli, 193 bin 634 adet ithal otomobil satıldı.