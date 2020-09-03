Pandemiye rağmen rekor kırdılar

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustosta küresel piyasalarda ons fiyatı 2.000 doları geçen altının ithalatı dört kat arttı. 4 milyar 82 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İthalattaki artışın büyük kısmı da buradan kaynaklandı. İthalat, altın kalemi hariç tutulduğunda yıllık bazda yüzde 0.3 daraldı, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82.9'a çıktı. Dış ticaret açığı da ağustosta 6.3 milyar dolar olarak belirlendi. Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen yaş meyve-sebze, çimento-cam, savunma ve havacılık, mobilya, kağıt-orman, hububat ve meyvesebze mamulleri gibi bazı önemli sektörler en iyi 8 aylık performansını gösterdi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: "Normalleşme döneminde üç ayı tamamladık. Ekonomik toparlanmamız başarı ile devam ediyor. Haziran-Ağustos döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla, ihracatımız yüzde 0.3 artış gösterirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90'a ulaştı. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4.9 düşüşe rağmen, ithalatımız altın hariç yüzde 0.3 geriledi. Dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz."TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımız, bu zorlu şartlarda dahi, geçen yılın ağustos ayına oldukça yakın bir seviyede ihracat gerçekleştirdiler. Küresel ticaret penceresinden bakıldığında ise, ülkemizin ihracatının çoğu ülkeye göre olumlu bir seyir izlediği görülüyor. Dalga dalga tüm dünyayı saran pandemi fırtınasından, adım adım güçlenerek çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.KOVID-19 ürünleri ihracatı, ağustosta da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; solunum cihazları yüzde 4.097, maske ve önlük yüzde 641, tanı kitleri yüzde 178, dezenfektan ihracatı ise yüzde 47 artış gösterdi. Toplam tıbbi ürün ihracatı ise yüzde 312 artışla 76 milyon dolar oldu. Sekiz aylık dönemde toplam tıbbı ürün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 208 artarak 530 milyon dolara ulaştı.