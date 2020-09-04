Enflasyon beklentilerin altında

Enflasyon ağustosta tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.86 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 11.77 oldu. Yurtiçi ÜFE ağustosta yüzde 2.35 artarken, yıllık bazda yüzde 11.53 oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık olarak belirlendi. Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 5.09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu. Aylık en yüksek azalış yüzde 2.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0.08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.