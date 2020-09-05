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| Bakan Varank duyurdu: İmzalar atılıyor, Türkiye'de bir ilk...

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 12:50 Son Güncelleme: 5.9.2020 13:01 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Varank duyurdu: İmzalar atılıyor, Türkiye'de bir ilk...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

BİLİŞİM VADİSİ

Bakan Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

100 MİLYON LİRALIK FON

Varank, "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun fona yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık."

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