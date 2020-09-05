DHMİ: Ağustos ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 69 bin 389, dış hatlarda ise 32 bin 41 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişler ile birlikte 115 bin 913 olarak gerçekleşti. Ağustosta, Türkiye genelinde havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bin 283, dış hat yolcu trafiği de 3 milyon 810 bin 11 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 573 bin 876'a ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise ağustosta iç hatlarda 65 bin 274 ton, dış hatlarda da 174 bin 972 ton olmak üzere toplam 240 bin246 ton şeklinde gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YAKLAŞIK 2 MİLYON YOLCU HİZMET ALDI

İstanbul Havalimanı'nda Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 513, dış hatlarda da 8 bin 710 olmak üzere toplam 15 bin 223 oldu. Aynı dönemde iç hatlarda 844 bin 751, dış hatlarda 1 milyon 84 bin 18 olmak üzere toplamda 1 milyon 928 bin 769 yolcu hizmet aldı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Havalimanlarında 2020'nin Ocak-Ağustos dönemini kapsayan ilk sekiz aylık döneminde yolcu ve uçuş sayıları da belli oldu. Buna göre havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 356 bin 162, dış hatlarda 176 bin 323 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 672 bin 408 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 32 milyon 268 bin 780, dış hat yolcu trafiğinin 19 milyon 979 bin 228 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 52 milyon 290 bin 529 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği de iç hatlarda 301 bin 927 ton, dış hatlarda 1 milyon 172 bin 786 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 474 bin 713 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda ilk sekiz aylık sürede ise 125 bin 018 uçak ve 16 milyon 236 bin 730 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda ise 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde 23 bin 325 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 148.343 uçak, iniş-kalkış yaptı.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA SON DURUM

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında Ağustos ayı gerçekleşmeleri şu şekilde:

- İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 22 bin 982, dış hatlarda 6 bin 661 olmak üzere toplamda 29 bin 643 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 961 bin 589, dış hatlarda 711 bin 177 olmak üzere toplamda 3 milyon 672 bin 766 yolcuya hizmet verildi.

- Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 18 bin 813, dış hatlarda 19 bin 957 olmak üzere toplamda 38 bin 770 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 2 milyon 031 bin 943, dış hatlarda 2 milyon 846 bin 738 olmak üzere toplamda 4 milyon 878 bin 681 yolcuya hizmet verildi.

-Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 9 bin 569, dış hatlarda 3 bin 093 olmak üzere toplamda 12 bin 662 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 472 bin 141, dış hatlarda 333 bin 220 olmak üzere toplamda 805 bin 361 yolcuya hizmet verildi.

-Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 7 bin 494, dış hatlarda 3 bin 205 olmak üzere toplamda 10 bin 699 uçak, iniş-kalkış yaptı.

İç hatlarda 636 bin 524, dış hatlarda 187 bin 430 olmak üzere, toplamda 823 bin 954 yolcuya hizmet verildi.

-Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hatlarda 1.294, dış hatlarda 192 olmak üzere toplamda 1.486 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 136 bin 947, dış hatlarda 20 bin 084 olmak üzere toplamda 157 bin 031 yolcu hizmet aldı.