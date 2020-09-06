100 milyon liralık fon

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun fona yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık" dedi. Girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım attıklarını dile getiren Varank, "Sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş oldu. Şubat ayında ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz. Fiziki olarak buraya gelecekler ama bir öğretmenleri olmayacak. Öğrencilerden hiçbir bedel talep edilmeyecek" diye konuştu.Bilişim Vadisi'nde bir de tasarım kümelenmesi kuracaklarını anlatan Varank, şöyle konuştu: "Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz." Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise "Bu fon sayesinde destekleyeceğimiz firmalar, ülkemizin teknolojik değişimine katkı sunacak" dedi. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ise startup'lara destek verecek bir model inşa edileceğini söyledi.Türkiye'nin otomobilinin Ar-Ge'sinin de burada yapıldığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu: "TOGG'un gelmesiyle birlikte Bilişim Vadisi'ne çok yoğun bir talep artışı oldu, firma başvuruları yüzde 50 arttı. Akıllı şehirler kapsamında Esenler'de pilot bir proje başlattık. Bilişim Vadisi de bu projenin paydaşlarından birisi. Bu kapsamda vadiye, akıllı şehir alanındaki çalışmaları desteklemek üzere mobiliteyi önceleyen bir kuluçka merkezi kuruyoruz. Merkezin inşaatı önümüzdeki ay bitecek. Böylece akıllı şehir çözümlerine odaklanan start-up'lar için fiziki bir uygulama merkezi imkânı sağlayacağız." Bilişim Vadisi'nde ayrıca Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında bir yazılım okulu açacaklarını da anlatan Varank, "Bir aksilik çıkmazsa, inşallah önümüzdeki sene şubat ayında ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz. Bu okulda öğretmen olmayacak" diye konuştu.