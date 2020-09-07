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Bakan Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye Sigorta'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 19:50 ABONE OL
Bakan Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
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