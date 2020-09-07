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Başkan Erdoğan’dan açıklaması! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Koronavirüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, salgın, iş dünyasında da olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde de salgın sürecinde kimi kuruluşlarda çalışanların bir kısmı ücretsiz izne ayrıldı. Bu durumda vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı yaşamaması adına devlet tarafından uygulaması devreye sokuldu. Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılıp uzatılmayacağı konusu ise merak konusu oluyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan’dan açıklaması geldi. İşte Başkan Erdoğan’ın o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 7.9.2020 20:27 ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini gösteren koronavirüs salgını, iş dünyasında da olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, salgın sürecinde kimi kuruluşlarda çalışanların bir kısmı ücretsiz izne ayrıldı. 'nin ne kadar devam edeceği ise bu noktada vatandaşlar tarafından merak konusu oluyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklaması geldi. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? İŞKUR İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:

'Üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık. İstihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Kovid-19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına 666 TL ödeme yapıyoruz. Yoğun bakımda bu miktar iki katına çıkıyor. Kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık.

Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Fesih kısıtlamasını iki ay daha uzattık. Kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim'e kadar devam edeceğiz. 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılma talebinde bulunulmaması işyerlerimizin normal çalışma düzeyine geçtiğini gösteriyor. 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği veriyoruz.'

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Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?
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