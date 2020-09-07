Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini gösteren koronavirüs salgını, iş dünyasında da olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, salgın sürecinde kimi kuruluşlarda çalışanların bir kısmı ücretsiz izne ayrıldı. Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne kadar devam edeceği ise bu noktada vatandaşlar tarafından merak konusu oluyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları…
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
'Üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık. İstihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Kovid-19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına 666 TL ödeme yapıyoruz. Yoğun bakımda bu miktar iki katına çıkıyor. Kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık.
Fesih kısıtlamasını iki ay daha uzattık. Kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim'e kadar devam edeceğiz. 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılma talebinde bulunulmaması işyerlerimizin normal çalışma düzeyine geçtiğini gösteriyor. 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği veriyoruz.'