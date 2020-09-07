Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması! Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini gösteren koronavirüs salgını, iş dünyasında da olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, salgın sürecinde kimi kuruluşlarda çalışanların bir kısmı ücretsiz izne ayrıldı. Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne kadar devam edeceği ise bu noktada vatandaşlar tarafından merak konusu oluyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? İŞKUR İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;