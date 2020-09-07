Flaş ortaklık teklifi: Türkiye'den etkilendiklerini itiraf ettiler!

Geçen hafta Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy başkanlığında bir heyetle Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Los, "Ziyaretler benim için öğreticiydi. Türkiye'deki tersaneyi ziyaret ettik. Türkiye'nin yapmakta olduğu amfibi gemisini çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki füze endüstrisi ve Baykar şirketini de ziyaret ettiklerini belirten Los, "Buradaki ürün odaklı yaklaşımdan çok etkilendim. Biz de Antonov'da bu yaklaşımı kullanıyoruz." dedi.