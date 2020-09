Sekizinci MICE ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri, 4 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği ve Turizm Medya Grubu organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe 800'e yakın profesyonel katıldı. Bu yıl 8'incisi yapılan etkinlik ve toplantı sektörünün buluşmasına ev sahipliği yapan 'ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri 18 kategoride değerlendirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, pandemiye rağmen bu buluşmayı organize ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. MICE Awards 2020 Onur Ödülü'ne bu yıl da Türk Hava Yolları layık görüldü. Ödülü Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe adına MICE Sorumlusu Vildan Mataracı aldı. TÜRSAB M.I.C.E. İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt, iyi bir pazarlama, ekip ve çalışmayla başta İstanbul olmak üzere diğer destinasyonları dünyanın uluslararası kongre, toplantı, etkinlik merkezi haline getirmenin ana hedefleri olduğunu belirterek, "Gerekli devlet desteğini almamız halinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemiz, uluslararası alanda M.I.C.E. sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olabilecektir" dedi. Marttan sonra faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini, bu dönemde vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi uygulamaların sektöre nefes aldırdığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti: "Sektörün tekrar ayağa kalkabilmesi, kısa çalışma ödeneğinin 2020 sonuna kadar devam ettirilmesi gerekiyor. Sektör bileşenleri için asgari ücret teşvikinin Kovid-19 salgınının etkileri geçene kadar iki katına çıkarılması elzem. Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeniyle yeniden yapılandırılması büyük önem taşıyor. Sektör bileşenlerinin bozulan nakit akışlarının düzelebilmesi için uzun vadeli sıfır faizli ve teminatsız KGF ve Hazine garantili ilave kredi imkânları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması sağlanmalı."En İyi Festival - Ref Productıons Ve Anküge- 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali En İyi Lansman Etkinliği- Proset Event-Yarınınsuyu.com En İyi Roadshow-Kansersiz Yaşam Derneği Yaşatır En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Kromozom Event-#Herkesduysun En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Juri Ödülü- Antalya Tanıtım Vakfı-Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Juri Ödülü- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı- Sabiha Gökçen'de Dünya Dans Günü En İyi Incentıve Etkinliği - Nova Events-Coca-Cola Company Türkiye Bilbao - St.sebastıan Incentıve Organizasyonu The Decor Art En İyi Etkinlik - Figür Mıceurkcell Elçiler Zirvesi 2019 Yılı En İyi Mıce Yatırımı- Nest Kongre Ve Fuar Merkezi En İyi Gerilla Etkinliği - New Generatıon Event-Uefa Süper Kupa 2019 Finali Pronto Eventi En İyi Davet Etkinliği - Lobby Event Factory- Bir Usta Bin Usta Projesi 10. Yıl Gala Gecesi En İyi Çocuk Etkinliği - Krea M.ı.c.e.-Turkcell 23 Nisan Çocuk Şenlikleri En İyi Spor Etkinliği- Sportsnet GroupTürkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları 2019 En İyi Stant Ve Etkinlik Alanı Tasarımı- Proset Event- Unılever Purelıne Lansman Europcar En İyi Konser- Delano Event-Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konseri En İyi Etkinlik Prodüksiyonu-Illusıonıst-Cev Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası Açılış Gösterisi 7. Ace Of M.ı.c.e. Exhıbıtıon By Turkısh Aırlınes En İyi Stant- Accor Hotels/Sedef Grup En İyi Sahne Tasarımı -Oksijen Event-Coca-Cola İçecek Büyüsü Etsmice En İyi Etkinlik Teknolojisi - Decol-Power In You En İyi Avm Etkinliği - Kromozom Event- #Herkesduysun En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/Toplantı Yönetim Firması -Nova Event En İyi Ses-Görüntü- Işık Uygulaması- Nohlab-Journe