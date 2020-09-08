MÜSİAD EXPO Fuarı'na yurt dışından büyük ilgi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 18-21 Kasım 2020'de fiziksel olarak gerçekleştirilecek 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, yurt dışından büyük ilgi görüyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fuara, rekor sayıda ziyaretçi başvurusu ve stant talebi oldu.

Almanya'dan Endonezya'ya, Venezuela'dan Özbekistan'a kadar birçok ülkeden şirkete ev sahipliği yapacak fuara, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin ilgisi büyük.